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Longines и Кейт Уинслет пустят часы на помощь аутистам

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Швейцарский часовой бренд Longines выпустит лимитированную коллекцию часов Flagship Heritage. Как сообщает Watches By SJX, средства от их продажи будут направлены на нужды благотворительного фонда The Golden Hat Foundation, основанного американской актрисой Кейт Уинслет для помощи людям с аутизмом.

В основу легла выпущенная в 1950-х годах модель, которую актриса выбрала в музее часового дома. Корпус часов выполнен из желтого золота, диаметр корпуса составляет 35 миллиметров. Часы оснащены современным механизмом калибра L609. Изготовлено пять экземпляров модели, три из которых продадут через онлайн-аукцион, а первый и пятый в серии переданы соответственно музею марки и самой Уинслет. Стартовая цена лотов — 25 тысяч долларов, торги завершатся 30 июня. Покупатели получат часы из рук актрисы на одном из мероприятий Longines.

Кейт Уинслет прославилась благодаря роли в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Среди других ее фильмов — «Разум и чувства», «Айрис», «Вечное сияние чистого разума» и «Как малые дети». В 2009 году она получила «Оскар» за роль в фильме «Чтец».

Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта.

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