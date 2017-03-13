Longines разработал часы с восстанавливающимся ходом стрелок

Швейцарский часовой бренд Longines представил новую коллекцию Conquest V.H.P с кварцевым механизмом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы марки.

Механизм часов оснащен встроенным модулем, позволяющим восстанавливать ход стрелок после того, как часы подверглись воздействию удара или магнитного поля.

Трехстрелочные часы Conquest V.H.P. представлены в корпусах из нержавеющей стали диаметром 41 и 43 миллиметра. Также имеется модель-хронограф. Предлагаются часы с циферблатами синего, угольно-черного, серебристого и черного цветов.

Фото: пресс-служба Longines 1 /2

Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта. К открытию чемпионата мира по горным лыжам в Санкт-Морице марка выпустила лимитированную серию часов Conquest Classic.