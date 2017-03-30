Dior показал «ботанические» часы

Французский модный дом Dior представил на ювелирно-часовом салоне BaselWorld новую коллекцию женских часов. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 30 марта.

Были показаны новинки в нескольких линиях, в том числе La D de Dior Satine, Dior Grand Soir Botanic с кварцевым механизмом и Dior Grand Bal Pièce Unique Galaxie с автоматическим механизмом. Модели последних двух коллекций выпущены в единственном экземпляре. Корпуса часов выполнены из золота и павированы бриллиантами, циферблаты декорированы перламутром, а также опалами, рубинами, изумрудами и другими драгоценными камнями.

Также были показаны кварцевые часы Dior VIII Montaigne 2017 — лимитированный выпуск сезона весна-лето в стальном корпусе с белым ремешком из кожи.

Часы Dior Grand Bal Pièce Unique Galaxie Фото: пресс-служба Dior 1 /5

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности.