Робберт Паттинсон показал новую коллекцию одежды Dior

Британский актер Роберт Паттинсон, наиболее известный по роли в фильме «Сумерки», принял участие в рекламной кампании модного дома Dior. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Harper’s Bazaar.

Он представил новую линейку мужской одежды. «Когда мы сказали ему, что кампанию собирается снимать Карл Лагерфельд, Роберт преисполнился еще большим энтузиазмом. Действительно, кампания прекрасно отражает дух Dior Homme», — прокомментировал главный исполнительный директор Christian Dior Сидни Толедано.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда и парфюмерия, но и декоративная косметика, а также средства по уходу за кожей. В 2006 году компания занялась производством косметических средств для мужчин. Dior уже привлекал известных актеров к своим рекламным кампаниям. Например, для рекламы Dior Homme Sport приглашали Джуда Лоу, а аромат Sauvage представлял Джонни Депп.

Паттинсон уже сотрудничал с Dior Homme — зимой 2016 года он представил новый аромат Eau for Men. По сюжету рекламного ролика, актер ходит по улицам Нью-Йорка. На стенах домов при этом появляются лозунги: «Мечтай, как будто проживешь вечность» и «Живи, как будто умрешь сегодня».