Dior устроит выставку в честь 70-летия модного дома

Французский модный дом Dior устроит масштабную выставку в честь своего 70-летия. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает Harper's Bazaar. Она пройдет в августе в Национальной галерее Виктории в Мельбурне и будет называться «70 лет высокой моды».

Посетители смогут увидеть более 140 нарядов haute couture, разработанных в период между 1947 и 2017 годами. На выставке будут представлены произведения всех креативных директоров модного дома: от основателя марки Кристиана Диора до Рафа Симонса и Марии Грации Кьюри.

На выставке покажут не только одежду, но и аксессуары, архивные эскизы и фотографии.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, а также косметика, часы и драгоценности.