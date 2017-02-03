Dior показал процесс создания украшений

Видео: Christian Dior / YouTube

Французский модный дом Dior представил видеоролик, посвященный выходу коллекции высокого ювелирного искусства Dior et d'Opales с уникальными природными опалами и Dior Haute Joaillerie. Видео опубликовано на YouTube. Украшения были представлены в Париже во время Недели высокой моды.

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Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, а также косметика, часы и драгоценности.