Российское следствие сообщило о пострадавших из-за атаки ВСУ на Ленобласть

Российские следователи оценили атаку ВСУ на Ленобласть как теракт

Российские следователи вобудили уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате атаки пострадали несколько мирных граждан, их количество в настоящее время уточняется.

24 июля Ленинградская область подверглась массированному удару украинских дронов. Система ПВО уничтожила 59 аппаратов. Повреждения в Ленобласти получил крупный склад.

Глава региона Александр Дрозденко заявил, что в ходе атаки три человека получили ранения в одном из атакованных складских комплексов. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.