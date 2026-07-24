Российское следствие сообщило о пострадавших из-за атаки ВСУ на Ленобласть

Российские следователи вобудили уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитет России (СКР).
По данным следствия, в результате атаки пострадали несколько мирных граждан, их количество в настоящее время уточняется.
24 июля Ленинградская область подверглась массированному удару украинских дронов. Система ПВО уничтожила 59 аппаратов. Повреждения в Ленобласти получил крупный склад.
Глава региона Александр Дрозденко заявил, что в ходе атаки три человека получили ранения в одном из атакованных складских комплексов. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.