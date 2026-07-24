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Силовые структуры
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09:15, 24 июля 2026Силовые структуры

Российское следствие сообщило о пострадавших из-за атаки ВСУ на Ленобласть

Российские следователи оценили атаку ВСУ на Ленобласть как теракт
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российские следователи вобудили уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате атаки пострадали несколько мирных граждан, их количество в настоящее время уточняется.

24 июля Ленинградская область подверглась массированному удару украинских дронов. Система ПВО уничтожила 59 аппаратов. Повреждения в Ленобласти получил крупный склад.

Глава региона Александр Дрозденко заявил, что в ходе атаки три человека получили ранения в одном из атакованных складских комплексов. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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