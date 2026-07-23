Раскрыто число слушающих «Руки Вверх!» Алешек

«VK Музыка»: 251 тысяча Алешек слушают группу «Руки Вверх!»

В преддверии выхода нового альбома «Врубай на полную!», который станет первым студийным релизом группы «Руки Вверх!» за 14 лет, «VK Музыка» вместе с соцсетью «ВКонтакте» провела исследование аудитории музыкального коллектива на основе открытых данных пользователей. Результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что более 251 тысячи мужчин с именем Алексей (и другими его производными) регулярно слушают «Руки Вверх!» в «VK Музыке». Такой результат особенно символичен: одним из главных хитов группы является песня «Алешка», которая и сегодня входит в топ самых прослушиваемых треков группы в «VK Музыке».

Уточняется, что только за последний год песню «Алешка» пользователи стриминга и «ВКонтакте» прослушали более 7,26 миллиона раз. Также в число самых популярных песен группы в «VK Музыке» вошли «Он тебя целует», «Крошка моя» и «18 мне уже».

Анализ аудитории по возрасту показал, что музыка этой популярной в России группы объединяет сразу несколько поколений слушателей. Самую большую долю аудитории составляют пользователи старше 35 лет — 41 процент. Далее идет 25-34 года (29 процентов), 18-24 года (23 процента) и 14-17 лет (7 процентов).

«Внезапно оказалось, что нас слушают более 251 тысячи Алешек — это вдвое больше нынешнего населения моего родного Димитровграда. Конечно, исследование не претендует на научность и серьезность, но за цифрой в 7 миллионов прослушиваний стоит очень важная вещь — та самая человеческая ностальгия, ради которой мы и продолжаем писать новые песни», — прокомментировал результаты исследования солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Ранее Сергей Жуков показал кадры из загса в честь годовщины отношений с бывшей участницей группы «Сливки» Региной Бурд.