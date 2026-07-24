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Силовые структуры
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10:07, 24 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт размер взысканной с Фургала компенсации

Суд взыскал с Фургала 2 млн в пользу дочери убитого предпринимателя
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Размер взысканной с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала компенсации морального вреда в пользу дочери убитого предпринимателя составил два миллиона рублей. Размер компенсации со ссылкой на пресс-службу судов региона сообщает ТАСС.

Хабаровский краевой суд вынес постановление по итогам рассмотрения гражданского дела по иску в апелляционном порядке. По итогу, помимо Фургала, еще по одному миллиону рублей взыскали с других лиц.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда в пользу дочери погибшего.

Экс-губернатору вменили руководство организованной преступной группировкой (ОПГ), незаконную предпринимательскую деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и легализацию преступных доходов.

В конце декабря 2025 года Сергея Фургала приговорили к 23 годам колонии.

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