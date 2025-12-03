Реклама

Фургалу вынесли приговор по второму делу

В Москве суд вынес приговор Фургалу по второму делу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии по второму уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС.

С учетом приговора по первому уголовному делу Фургалу назначено 25 лет колонии. Отбывать их он будет в колонии строгого режима. Также суд запретил фигуранту занимать должности в органах власти в течение 2,5 года после освобождения.

Второе уголовное дело в отношении Фургала связано с хищением активов «МСП Банка» в составе организованной группы. По версии следствия, Фургал с сообщниками с декабря 2018 года по июль 2020 года путем махинаций похитили из банка более 2 миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их. Всего на скамье подсудимых оказались 10 человек.

Экс-губернатору вменили руководство организованной преступной группировкой (ОПГ), незаконную предпринимательскую деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и легализацию преступных доходов. Фургал вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Челябинске будут судить ОПГ, грабившую и похищавшую людей.

