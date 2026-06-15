На российский регион набросились гусеницы

URA.RU: Гусеницы непарного шелкопряда начали уничтожать леса в Курганской области

В Курганской области началось нашествие гусениц непарного шелкопряда. Вредители набросились на леса в Каргапольском округе, об этом пишет URA.RU.

По словам очевидцев, к настоящему моменту уничтожены несколько гектаров березового леса — на территории, по которой прошлись гусеницы, остались голые деревья. Сейчас насекомые едят только березу, однако местные жители беспокоятся, что вскоре они перейдут на огороды.

В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона заявили, что контролируют ситуацию. Специалисты подчеркнули, что гусеницы едят листья, но не приносят вреда серьезного самим деревьям. В департаменте отметили, что в 2026 году вредители активизировались раньше обычных сроков, поэтому проводить обработку нет смысла. Осенью будут определены дальнейшие меры борьбы.

Ранее стало известно, что в Подмосковье началось нашествие гигантских пауков. По словам ученого-зоолога и энтомолог Владимира Ефременко, распространившийся по региону вид не опасен для человека.