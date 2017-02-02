Dior снял сериал об истории бренда

Французский модный дом Dior в честь своего 70-летия запустил мини-сериал, посвященный истории бренда и его развитию. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Harper's Bazaar.

Проект получил название Inside Dior. Премьера первой серии назначена на 9 февраля — день начала Недели моды в Нью-Йорке.

В первую очередь публике покажут две серии. В первой будет рассказываться об истории модного дома и подготовке к юбилеяю. А вторая посвящена творчеству нового креативного директора бренда Марии Грации Кьюри и о том, как она готовилась в показу своей дебютной коллекции.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стали выпускать не только женскую одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию, но и мужскую одежду в линии Dior Homme, а также косметику, часы и драгоценности.