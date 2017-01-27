Dior дал модные советы рейверам

Видео: Christian Dior / YouTube

Французский модный дом Dior представил новую коллекцию одежды Dior Homme на осенне-зимний сезон 2017 года. Видео с презентацией опубликовано на YouTube. В ролике сняли рейверов, танцующих под техно-музыку. Съемки проводились после показа мужской коллекции на Неделе моды в Париже.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стали выпускать не только женскую одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию, но и мужскую одежду в линии Dior Homme, а также косметику, часы и драгоценности.