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09:17, 24 июля 2026Интернет и СМИ

Стример в прямом эфире потрогал звезду UFC за интимное место и получил удар в лицо

Звезда UFC Куинтон Джексон в прямом эфире ударил по лицу стримера SweaterGxd
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Американский стример SweaterGxd (настоящее имя — Адриан Сандовал) во время прямого эфира потрогал бывшего чемпиона UFC Куинтона Джексона за интимное место и получил удар в лицо. Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент произошел 21 июля на вечеринке, прямую трансляцию которой звезда UFC вел на платформе Kick. Стример подошел к бойцу и в шутку потрогал его пенис. Свой поступок Сандовал объяснил тем, что он является геем (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В результате Джексон сильно разозлился и дважды ударил стримера по лицу. «Не трогай мой член!» — крикнул он оппоненту. Позднее в тот же день боец и стример помирились.

Ранее сообщалось, что американский рестлер Шон Рикер, выступающий под псевдонимом Эл Эй Найт, отомстил популярному стримеру IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс-младший), который ударил его кастетом на чемпионате по рестлингу. Он швырнул обидчика в камеру во время прямого эфира и разбил ему губу.

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