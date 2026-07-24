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Силовые структуры
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09:20, 24 июля 2026Силовые структуры

Обнаружены вывезшие российскую тайгу на 1,6 миллиарда рублей контрабандисты

В Приморье 2 мужчин получили сроки до 11 лет за контрабанду тайги на 1,6 млрд рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Приморье суд приговорил двух местных жителей к срокам 10 и 11 лет лишения свободы за контрабанду тайги на 1,6 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Подсудимые действовали в составе организованной группы. Они признаны виновными по части 3 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и 950 тысяч рублей.

Они незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

Уголовное дело обвиняемых рассмотрено в заочном порядке из-за нахождения фигурантов в международном розыске. Принадлежащее осужденным имущество общей стоимостью более 311 миллионов рублей конфисковано в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае раскрыта схема контрабанды золота на 66,6 миллиона рублей.

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