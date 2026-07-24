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10:08, 24 июля 2026 (обновлено: 10:14, 24 июля 2026)Из жизни

Босса якудза арестовали за строительство загадочной дороги на горе

В Японии группировка якудза начала строить загадочную дорогу на горе в Хиросиме
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: 広島ニュースTSS / YouTube

В Японии босса и членов преступной группировки Кёсэй-кай из города Хиросима арестовали за строительство дороги. Об этом сообщает SoraNews24.

Загадочные строительные работы привлекли внимание правоохранительных органов в апреле. Рабочие прокладывали дорогу на горе, перед которой расположена штаб-квартира якудза. Следователи связались с владельцем горного участка, и он заявил, что не давал никому разрешения на строительство.

Вскоре выяснилось, что за незаконной деятельностью стоит Кёсэй-кай — крупнейшая и самая влиятельная банда якудза в регионе Тюгоку, где расположена Хиросима. Нанятые бандитами рабочие успели вырубить три тысячи квадратных метров леса на горе. Эти деревья обеспечивали постройкам ниже по склону защиту от оползней, причем в зоне риска оказалась штаб-квартира самой группировки.

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14 июля полиция арестовала босса Кёсэй-кай и четверых его ближайших подручных. На следующий день в штаб-квартире якудза прошел обыск. Зачем группировке понадобилось строительство дороги на горе — неизвестно до сих пор. Некоторые пользователи сети предположили, что стройка ненастоящая, а бандиты просто сбрасывают под ее прикрытием некие отходы.

В январе в Японии безработного мужчину из Токио арестовали за нарушение закона о запрете дуэлей, принятого в 1889 году. Мужчина заранее договорился о драке со своим противником, что запрещено делать.

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