Мужчину арестовали за нарушение 137-летнего закона о дуэлях

В Японии мужчина убил противника на дуэли и нарушил закон 1889 года

В Японии безработного мужчину из Токио арестовали за нарушение закона о запрете дуэлей, принятого в 1889 году. Об этом пишет Japan Today.

Драка между 26-летним Фугэцу Асари и 30-летним Наоей Масудой произошла 23 сентября. В результате Масуда оказался в больнице с тяжелыми травмами. Врачи боролись за его жизнь почти три недели, но спасти не смогли. Асари арестовали в четверг, 8 января.

После ареста его обвинили не только в смерти Масуды, но и в том, что он нарушил 137-летий закон о запрете дуэлей. Асари, по всей видимости, является бойцом одного из кланов якудза. Он признался, что повздорил с Масудой по незначительному поводу, после чего они решили выяснить отношения на кулаках. В ходе драки Асари бросил противника на асфальт, и тот получил тяжелые травмы головы.

Согласно уголовному законодательству Японии, драка двух человек по обоюдному согласию, в ходе которой один из участников получил травмы, классифицируется не как нападение, а как дуэль. Асари полностью признал вину и раскаялся. Какое наказание ему может грозить, не сообщается.

Закон, криминализирующий дуэли, был принят в 1889 году, в период правления императора Муцухито. В то время смертельные поединки были популярным способом решения конфликтов среди мужчин.

Ранее двух юных японок из города Сайтама арестовали за организацию дуэли. Девушки 16 и 19 лет входили в разные молодежные группировки и договорились выяснить отношения на кулаках на главной площади.