Двух девушек арестовали за организацию дуэли

В Японии девушки 16 и 19 лет устроили дуэль на площади города Саймата

В Японии двух девушек из города Саймата одноименной провинции арестовали за организацию дуэли. Об этом пишет Japan Today.

Молодых японок в возрасте 16 и 19 лет взяли под стражу 26 мая из-за инцидента, произошедшего 7 апреля на городской площади. Следствие установило, что девушки входили в разные молодежные банды. Между ними произошел некий конфликт, и они решили устроить дуэль на кулаках, чтобы выяснить отношения.

Драка произошла около девяти часов вечера и была прервана полицией, которую вызвал один из очевидцев. В Японии до сих пор действуют законы, запрещающие дуэли. Девушки сознались, что договорились о драке заранее в соцсетях. Заранее организованный поединок, который не является спортивным мероприятием, карается законом.

Полиция имеет право задержать девушек на 23 дня. Если позже задержанным будут предъявлены другие обвинения, например в нападении, их могут задержать снова. Так же должен быть установлен круг лиц, который участвовал в организации дуэли.

Как пишет Japan Today, мнение японцев по поводу дуэлей разделилось. Одни считают их пережитком далекого прошлого. Другие заявили, что не имеют ничего против того, чтобы люди улаживали свои разногласия подобным образом, если драка происходит один ни один и не страдают незаинтересованные лица.

Ранее сообщалось, что англиканская церковь начала проводить рестлинг-поединки. Таким способом священники надеются привлечь прихожан.