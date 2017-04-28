Longines разработал новую технологию для хронометража скачек

Марка Longines разработала новую технологию для хронометража скачек. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 апреля. Демонстрация прошла на ипподроме в Хоппегартене (Германия).

Речь идет о системе Positioning System, которая фиксирует и передает данные о точном местонахождении лошадей в ходе гонки, их расположении относительно друг друга, дистанции между ними и скорости. Система производит до 1000 замеров в секунду. Также в арсенале бренда имеется упрощенная технология, использующая спутники GPS вместо маяков LPS. Она носит название Longines GNSS.

Фото: пресс-служба Longines

В ходе демонстрационного дня бренд Longines также представил инновационное приложение для планшетов и мобильных устройств. Оно обеспечивает наблюдение за скачками в режиме реального времени.

Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта.