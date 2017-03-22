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Longines обновил женскую коллекцию Symphonette

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Швейцарская часовая компания Longines представила на BaselWorld новые часы в своей женской линии Symphonette, запущенной в 2015 году, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

Новые модели с кварцевым механизмом представлены в овальных стальных корпусах двух размеров и в нескольких вариантах дизайна циферблата. Они снабжены браслетом, выполненным в комбинации из стали и розового золота. На циферблате из перламутра в технике маркетри размещены бриллиантовые часовые метки или арабские цифры, на черном лаковом циферблате часы также отмечены бриллиантовыми метками, а серебристый циферблат с римскими цифрами выполнен в технике «flinqué».

Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта. К BaselWorld марка также подготовила коллекцию новую коллекцию Conquest V.H.P.

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