Иван Арпа представил в Базеле «драконьи часы»

Компания ArtyA, основанная независимым часовщиком Иваном Арпа, представила на BaselWorld новые часы с турбийоном ArtyA Golden Dragon Tourbillon 1/1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

Циферблат новой модели украшает изображение дракона в неоренессансном стиле, навеянное искусством Северной Европы. Дракон выполнен из золота в технике микроскульптуры. Декорирование корпуса и циферблата заняло 200 часов ручной работы.

ArtyA — часовая компания, созданная в 2010 году часовым мастером Иваном Арпа (Yvan Arpa). Название образовано от слова art («искусство») и инициалов основателя — YA. До создания собственной марки Иван Арпа сотрудничал с Romain Jerome, Volna, Hublot и Baume & Mercier. В конце 2016 года ArtyA показала часы-скелетон Shams Bicolor “Precious Black 1/1”.