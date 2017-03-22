Breitling украсил стенд на BaselWorld живыми медузами

В четверг, 23 марта, В Базеле открывается ювелирно-часовая выставка BaselWorld 2017. Экспозиция уже открыта для прессы, и корреспондент «Ленты.ру» осмотрел стенд компании Breitling. В нынешнем году гигантский аквариум на фасаде стенда заполнен не тропическими рыбками, как обычно, а живыми медузами.

Компания Breitling основана в 1884 году. В настоящее время бренд представляет несколько коллекций, в том числе Navitimer, Windrider, Aeromarine и Professional (а также выпускает модели Breitling for Bentley в сотрудничестве с производителем автомобилей класса люкс). Отличительная черта компании — многолетняя связь с аэронавтикой. В частности, Breitling выпускала часы для Королевских ВВС Великобритании.