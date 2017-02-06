Bentley предложил россиянам поставить в Bentayga часы с бриллиантами

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors объявил о новых опциях для модели Bentayga, ставших доступными российским клиентам марки. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали в российском представительстве компании.

Фото: пресс-служба Bentley Motors 1 /3

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В числе новых опций — семиместная версия автомобиля, а также часы Breitling for Bentley с перламутровым циферблатом и восемью бриллиантами для приборной панели и набор для пикника Linley Hamper от Mulliner. Также покупатели смогут выбрать из 15 вариантов декоративной подсветки салона. Кроме того, предложен новый дизайн колесных дисков и стали доступны два новых варианта шпона для отделки интерьера.

«Результаты продаж Bentley Bentayga в 2016 году в России являются доказательством интереса клиентов к модели и показывают, что Bentayga, как и полагается настоящему Bentley, стал новым эталоном в мире роскошных внедорожников. Мы рады предложить нашим клиентам новые опции, которые позволят персонализировать автомобиль в соответствии с их вкусами и образом жизни», — отметил глава марки Bentley в России Марко ван Альтен.

Компания Bentley Motors специализируется на создании люксовых автомобилей, основана в 1919 году в Великобритании, с 1998-го входит в концерн Volkswagen Group.