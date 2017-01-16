Bentley установил рекорд по продаже автомобилей

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors установил рекорд по продажам автомобилей. В 2016 году было реализовано 11 023 машины. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. По сравнению с предыдущим годом, рост составил 9 процентов.

Крупнейшим рынком сбыта для компании остаются США, в то же время показатели были улучшены в Европе: большой популярностью пользовался новый Bentley Bentayga.

«В перспективе мы планируем продолжить инвестиции в новые высококлассные модели, определяющие вектор развития своего сегмента, и в инновационные технологии», — прокомментировал председатель правления и генеральный директор Bentley Вольфганг Дюрхаймер (Wolfgang Dürheimer).

Фото: пресс-служба Bentley Motors 1 /3

Компания Bentley Motors специализируется на создании люксовых автомобилей, основана в 1919 году в Великобритании, с 1998-го входит в концерн Volkswagen Group.

В конце 2016 года в России начались продажи спортивного седана Bentley Flying Spur V8S. Обновленный двигатель V8 S с двойным турбонаддувом развивает мощность до 528 лошадиных сил. Цены на эту модель начинаются от 12,7 миллиона рублей.