Breitling обеспечит часами владельцев новой модели Bentley

Видео: Breitling / YouTube

Британский автопроизводитель Bentley Motors совместно с часовой мануфактурой Breitling представил хронограф Breitling for Bentley Supersports B55. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру в среду, 18 января.

Лимитированная серия в 500 экземпляров выпущена в честь премьеры нового Bentley Continental Supersports, самой мощной и быстрой модели в текущем ряду компании. Корпус часов выполнен из титана, как и один из вариантов выхлопной системы Continental Supersports.Облегченный корпус хронографа обрамляет циферблат из карбона — материала, используемого во многих деталях Continental Supersports. Двухслойный каучуковый ремешок черного цвета с красной окантовкой дополняет внешний вид часов.

Хронограф оснащен электронным механизмом. В часах используется новая версия собственного калибра Breitling B55 Connected, дополненная индивидуальными функциями. Помимо таймера круга и электронного тахометра, калибр B55 оснащен тремя эксклюзивными функциями. В часах предусмотрена опция регистрации времени прохождения гоночных кругов и других показателей раллийных заездов с помощью специального мобильного приложения. Для хранения и передачи всех записываемых данных на смартфон создано специальное приложение Breitling. Подключаемый к мобильным устройствам хронограф оснащен двумя сверхчеткими ЖК-экранами с системой подсветки, которую можно активировать нажатием заводной коронки или простым поворотом запястья.

Компания Breitling основана в 1884 году. В настоящее время бренд представляет несколько коллекций, в том числе Navitimer, Windrider, Aeromarine и Professional (а также выпускает модели Breitling for Bentley в сотрудничестве с производителем автомобилей класса люкс). Отличительная черта компании — многолетняя связь с аэронавтикой. В частности, Breitling выпускала часы для Королевских ВВС Великобритании.