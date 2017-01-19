Руководитель Bentley подтвердил возможность выпуска электромобиля

Глава российского отделения британского люксового автопроизводителя Bentley Марко ван Альтен сообщил корреспонденту «Ленты.ру», что следующая модель бренда может быть полностью электрической.

По его словам, вариант электрического привода рассматривается для спортивного купе EXP 10 Speed 6. Прототип машины был показан на Женевском автосалоне 2015 года. О планах серийного производства модели рассказал в декабре 2016 года глава компании Вольфганг Дюрхаймер.

Издание Auto Express предположило, что будущий автомобиль может быть назван Barnato — в честь Вульфа Барнато, британского финансиста, предпринимателя и спортсмена, председателя правления компании Bentley Motors с 1926 по 1931 год, троекратного победителя гонки «24 часа Ле Мана» (1928-1930 годы). Однако ван Альтен подчеркнул, что окончательного решения по названию еще не принято.

«Все выглядит очень многообещающим, с точки зрения бизнеса это хороший проект. Надеюсь, к 2020 году он станет реальностью. Пока нельзя сказать с уверенностью, но, возможно, EXP 10 Speed 6 станет первым полностью электрическим Bentley. Подчеркну: определенного решения пока не принято, но это интересная концепция и весьма перспективная. Мы всерьез занимаемся этими планами», — сказал глава российского отделения компании.