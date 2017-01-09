Bentley представил свою самую мощную модель

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors представил самую мощную машину в своем модельном ряду. Об этом в понедельник, 9 января, корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в российском представительстве фирмы.

Bentley Continental Supersports будет выпускаться в кузовах купе и кабриолет и оснащаться шестилитровым двигателем W12 с двумя турбонагнетателями и непосредственным впрыском топлива мощностью 710 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля в версии купе — 336 километров в час, разгон до 100 километров в час занимает 3,5 секунды (данные для кабриолета: 330 километров в час и 3,9 секунды). По заявлению представителей компании, Bentley Continental Supersports является самым быстрым четырехместным автомобилем в мире.

Фото: пресс-служба Bentley Motors 1 /5

Автомобиль оснащен системой полного привода Bentley. В штатном режиме 60 процентов крутящего момента отдается задней оси, что обеспечивает более сбалансированное и спортивное поведение автомобиля. При необходимости тяга может смещаться на переднюю ось. В версии кабриолет машина также снабжается обогревателем для шеи водителя. Складная трехслойная крыша обеспечивает комфорт в салоне при температуре до минус 30 градусов Цельсия.

Обивка сидений и дверных панелей выполнена из материала Alcantara и украшена ромбовидной прострочкой, а для отделки приборной панели наряду со вставками из десяти видов шпона предлагаются новые вставки из углеродного волокна с клетчатым рисунком.

«Supersports — это легендарное название для Bentley. С самого первого автомобиля Supersports 1920-х годов до модели Continental Supersports 2009 года, а теперь и третьей версии этой культовой модели — это название впечатляет, волнует и приводит в трепет. Только компания Bentley могла создать автомобиль, в котором сочетание великолепной динамики и непревзойденной роскоши вызывает такие чувства», — отметил Вольфганг Дюрхаймер (Wolfgang Dürheimer), председатель правления и глава Bentley Motors.

Российским покупателям новые Continental Supersports будут доступны весной 2017 года. Цены на автомобили пока не раскрываются.