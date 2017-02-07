Breitling взяла в команду нового пилота

Видео: Breitling / YouTube

Новым представителем марки Breitling в «Воздушной гонке» Red Bull стал французский пилот Мика Бражо. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Самолет MXS-R, переименованный в «Skyracer» («Небесный гонщик») получил новую окраску в военном стиле. Фюзеляж и крылья окрашены в ржавый цвет, как будто самолету — который на самом деле стоит в авангарде технологий — требуется серьезный ремонт.

Компания Breitling основана в 1884 году. В настоящее время бренд представляет несколько коллекций, в том числе Navitimer, Windrider, Aeromarine и Professional (а также выпускает модели Breitling for Bentley в сотрудничестве с производителем автомобилей класса люкс). Отличительная черта компании — многолетняя связь с аэронавтикой. В частности, Breitling выпускала часы для Королевских ВВС Великобритании.