Omega показала дайверские часы с модулем GMT

Швейцарская компания Omega показала на BaselWorld новые дайверские часы с модулем GMT Seamaster Planet Ocean "Big Blue". Корпус новинки выполнен из цельного блока синей керамики, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

Новинка вдохновлена успехом коллекции 2016 года Planet Ocean "Deep Black". Новые часы водонепроницаемы до 60 бар и оснащены механизмом Omega Master Chronometer калибра 8906. Они протестированы по регламенту METAS (Швейцарского института метрологии).

Пополнена и линия женских Seamaster Aqua Terra Master Chronometer, также прошедших тест METAS. В нее вошли 30 новых моделей трех размеров (в корпусах диаметром 38, 34 и 28 миллиметров). Среди них часы с перламутровыми циферблатами 14 разных оттенков с серебристой, песочной или глянцевой отделкой.

Фото: пресс-служба Omega

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. В 1965 году часы Omega Speedmaster выбраны НАСА для программы «Аполлон», в 1969 году на руке американского астронавта Базза Олдрина побывали на Луне, а советский космонавт Алексей Леонов носил их на орбите во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.