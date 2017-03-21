Omega анонсировала базельские новинки

Швейцарская часовая компания Omega анонсировала новые модели, которые будут показаны на ювелирно-часовом салоне BaselWorld 2017, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании во вторник, 21 марта.

Это модель для любителей автогонок Speedmaster Racing Master Chronometer в стальном 44,25-миллиметровом корпусе с матовым черным циферблатом, оранжевыми стрелками и полированным керамическим безелем и часы Speedmaster 38 mm «Капучино» в корпусе из стали и фирменного золота Sedna с бриллиантами по безелю, оснащенные ремешком из серо-коричневой кожи.

Хронограф Speedmaster Racing оснащены механизмом калибра 9900, имеющим сертификат Master Chronometer, часы Speedmaster 38 mm — коаксиальным часовым механизмом Omega 3330 с кремниевой пружиной баланса.

Фото: пресс-служба Omega

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. В 1965 году часы Omega Speedmaster выбраны НАСА для программы «Аполлон», в 1969 году на руке американского астронавта Базза Олдрина побывали на Луне, а советский космонавт Алексей Леонов носил их на орбите во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году. В январе 2017 года компания впервые начала продажи часов через Instagram: ограниченный выпуск модели Speedmaster “Speedy Tuesday” Limited Edition был продан менее чем за сутки.