Montblanc выпустил первые смарт-часы совместно с Google

Компания Montblanc представила свои первые smart-часы Montblanc Summit, созданные совместно с корпорацией Google. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 17 марта.

Модель выдержана в стиле классической коллекции Montblanc 1858. Часы работают на операционной системе Android Wear 2.0 и оснащены процессором Qualcomm Snapdragon Wear 2100.

«В современном динамичном мире возможность иметь доступ к любой информации в электронном виде стала жизненной необходимостью, — отметил Жером Ламбер, генеральный директор Montblanc International. — "Умные" часы Montblanc Summit объединяют два мира в одном простом и очень функциональном устройстве, которое дает своим владельцам свободу беспрепятственно получать все необходимые данные».

Фото: пресс-служба Montblanc 1 /5

Часы с высококонтрастным AMOLED-дисплеем размером 1,39 дюйма оснащены функцией подключения к Wi-Fi и Bluetooth, имеют флэш-память 4 гигабайта, совместимы со смартфонами на базе iOS и Android, располагают доступом к приложениям Google Play. Модели предлагаются в корпусах из стали и титана и снабжены кожаными ремешками.

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Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки. Зимой 2017 года марка представила пишущий инструмент, посвященный немецкому математику и астроному Иоганну Кеплеру.