Montblanc сделал ручку-телескоп в честь Иоганна Кеплера

Компания Montblanc представила новый пишущий инструмент — ручку, посвященную немецкому математику и астроному Иоганну Кеплеру. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Внешне ручка напоминает телескоп. Ее корпус выполнен из белого золота 750 пробы и декорирован сапфирами и бриллиантами, а колпачок венчает бриллиант в форме звезды весом более 6 карат. Полное название ручки — Homage to Johannes Kepler High Artistry Stella Nova Limited Edition 1, она создана в единственном экземпляре и стоит 1,4 миллиона евро.

Фото: пресс-служба Montblanc 1 /5

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

Одна из новинок — коллекция пишущих инструментов Bonheur. Речь идет о ручках, выполненных в стилистике 1920-х годов. Корпус и колпачок выполнены из белой драгоценной смолы, а внешне инструмент напоминает женскую фигуру.