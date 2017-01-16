Montblanc показал новые часы для автогонщиков

Швейцарская компания Montblanc показала на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) 2017 новые хронографы TimeWalker, вдохновленные наследием часовой мануфактуры Minerva, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

В коллекцию вошли часы, предназначенные для автогонщиков и всех увлекающихся автомобильным спортом. Модель Montblanc TimeWalker Chronograph Rally Timer Counter Limited Edition 100, выпущенная в 100 экземплярах, создана по мотивам исторического секундомера Rally Timer от Minerva. Хронограф в корпусе диаметром 50 миллиметров с механизмом калибра MB M16.29 трансформируется из наручных часов в карманные, а также может устанавливаться на приборной панели автомобиля.

Модель Montblanc TimeWalker Chronograph UTC в 43-миллиметровом корпусе оснащена калибром MB.25.03 и показывает время в трех часовых поясах. Местное время демонстрируют стрелки с родиевым напылением, домашнее время — центральная стрелка с красным наконечником, указывающая на 24-часовую шкалу на безеле. Местное время устанавливается с помощью заводной головки, с ним же синхронизируется дата. Время в третьем часовом поясе можно настроить, сдвинув безель на соответствующее значение.

Фото: Montblanc 1 /4

Самые сложные часы коллекции — Montblanc TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition 18, выпущенные всего в 18 экземплярах — высчитывают тысячные доли секунды. В титановый корпус диаметром 46,4 миллиметра заключен механизм мануфактурного калибра MB M66.26 с двумя балансовых колесами: одно для индикации времени, второе, работающее с высокой частотой (360 000 полуколебаний в час) — для показаний хронографа. Тысячные доли секунд отображаются в особой апертуре у отметки «12 часов», оформленной в стиле спидометров винтажных автомобилей.

Кроме того, в коллекцию вошли автоматические хронографы Montblanc TimeWalker Chronograph Automatic и Montblanc TimeWalker Automatic Date (с индикацией даты).

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки. В декабре 2016 года компания анонсировала первые часы в бронзовом корпусе в своей истории.