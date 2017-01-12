Montblanc сделал ручки в форме женской фигуры

Компания Montblanc представила новую коллекцию пишущих инструментов Bonheur. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Речь идет о ручках, выполненных в стилистике 1920-х годов. Корпус и колпачок выполнены из белой драгоценной смолы, а внешне инструмент напоминает женскую фигуру.

Фото: пресс-служба Montblanc 1 /2

В продаже коллекция появится с января, она включает в себя перьевые и шариковые ручки, а также ручки-роллеры.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

Одна из новинок марки — виртуальная бумага. Это специальное устройство, которое позволяет переносить текст, написанный от руки, на смартфон.