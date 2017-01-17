Хью Джекман пообщался с часовщиками на салоне SIHH

Австралийский актер Хью Джекман выступил в качестве посла бренда Montblanc. Он пообщался с часовщиками на международном салоне высокого часового искусства SIHH, который проходит в Женеве. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Джекман сотрудничает с маркой уже несколько лет. Например, летом 2015 года он принял участие в рекламной кампании Montblanc и представил несколько моделей часов и сумок. Автофром фотосессии стал модный фотограф Микаэль Янссон.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

Хью Джекман — австралийский и американский актер театра и кино. Широкую известность ему принесла роль Россомахи в антологии «Люди Икс».