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Montblanc обтянула ручки кожей аллигатора

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Компания-производитель часов и пишущих инструментов Montblanc выпустила коллекцию ручек Masters for Meisterstück Firenze Alligator, посвященную флорентийским ремесленникам-кожевникам, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда во вторник, 31 января.

Перьевая и шариковая ручки в размере LeGrand обтянуты натуральной кожей аллигатора с ручной прошивкой. Перо из золота 750 пробы с родиевым покрытием отполировано вручную и украшено гравировкой в виде абриса купола флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре и фирменной гравировкой Montblanc «4810». Силуэт купола выгравирован также на колпачке ручки, а на корпусе изображен мост Понте-Веккьо через Арно.

Цена пишущих инструментов составит 181 200 рублей за перьевую и 175 000 рублей за шариковую ручку.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки. На Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) 2017 в Женеве компания показала новые хронографы TimeWalker.

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