Олимпийская чемпионка Шифрин представила новую модель Longines

Посланница элегантности швейцарского часового бренда Longines, олимпийская чемпионка Игр в Сочи 2014 года, американская горнолыжница Микаэла Шифрин представила новую модель часов в линии Master Collection, выпускающейся с 2005 года. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

Премьера новинки была приурочена к скачкам Prix de Diane Longines на историческом ипподроме Шантийи под Парижем, партнером и официальным хронометристом которых бренд выступил уже в седьмой раз. Женская модель предлагается в корпусе из стали с синим циферблатом с узором «солнечные лучи» с бриллиантовыми часовыми метками. Часы снабжены синим ремешком из натуральной кожи аллигатора.

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Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта. В июне 2017 года бренд анонсировал лимитированную коллекцию часов Flagship Heritage. Средства от их продажи будут направлены в благотворительный фонд The Golden Hat Foundation, основанный актрисой Кейт Уинслет.