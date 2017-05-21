Пространство времени

Оказаться в музее часовой марки Longines не так просто, как в женевском музее Breguet или даже в музее Omega в Биле: в небольшой городок часовщиков Сент-Имье нужно ехать целенаправленно — зная, чего хочешь и что рассчитываешь увидеть. Впрочем, путешествие того стоит: история марки насчитывает уже 185 лет. Компания основана в 1832 году, и на ее счету немало важных событий, звездных клиентов (включая Эйнштейна, Линдберга и Кейт Уинслет) и впечатляющих успехов, причем не только в часовом деле, но и в покорении воздуха, географических исследованиях и спортивных состязаниях.

Песочные часы в Длинных Лугах

Тур по музею начинается в зале, сразу раскрывающем масштаб бренда: он напоминает уголок старинной библиотеки, полки в котором от пола до потолка заставлены одинаковыми толстыми томами in folio в переплетах из темно-малиновой кожи. Восемьсот бухгалтерских книг, в которых записаны все заказы на часы, приобретенные клиентами марки с середины XIX века (точнее, с 1867 года) до 1969 года, когда записи перевели на другие носители.

Основатель бренда Огюст Агассис в 1832 году в кооперации с двумя другими часовщиками открыл лавочку надомного подряда Comptoir Raiguel Jeune & Cie. Агассис только дорабатывал и продавал часы, сделанные частниками-селянами на дому — в зимние месяцы, свободные от сельхозработ. Настоящий заводской масштаб производство обрело при племяннике Агассиса Эрнесте Франсильоне: в 1854 году он переехал в деревню Сент-Имье, а в 1867 году открыл большую по тем временам фабрику в прилегающей к деревне местности под названием Longines (Длинные Луга) и нарисовал логотип марки, который используется по сей день: парящие на маленьких крылышках песочные часы.

В отдельной витрине можно проследить эволюцию начертания логотипа (было время, когда крылатые часы с него исчезли, но затем вернулись), а неподалеку, на круглом стенде, создатели музея с гордостью выставили многочисленные золотые медали, полученные маркой за достижения в определении точного времени на разных торговых и промышленных выставках Европы и Америки. На всех часах бренда, начиная со времен Франсильона, выгравирован их порядковый номер (сейчас это число постепенно приближается к 50 миллионам экземпляров). По этому номеру часы принимают в сервис и отслеживают все произведенные с ними технические операции. Тут же, в Сент-Имье, расположена сервисная мастерская компании, занимающаяся особо сложными случаями или старинными часами, с которыми не берутся работать местные сервисы в разных странах, где продается Longines.

Книга заказов. В архиве компании их 800 томов Фото: пресс-служба Longines 1 /3

Сложнее некуда

Кураторы музея бережно собирают исторические модели: покупают на аукционах и у частных коллекционеров. Для этого, по словам президента Longines Вальтера фон Кенэла, музею ежегодно выделяются средства. К сожалению, все купить не удается: например, часы Альберта Эйнштейна 1929 года ушли девять лет назад к частному лицу, выложившему за них почти 600 тысяч долларов. Но в витринах представлены другие редкости, за которыми охотятся коллекционеры: первые карманные часы-хронограф, созданные в 1878 году; первый наручный хронограф-монопушер с механизмом калибра 13.33Z 1913 года; выпущенный в 1936 году наручный возвратный хронограф с калибром 13ZN; часы с запатентованным Longines в 1945 году автоматическим механизмом калибра 22А и первые кварцевые часы Ultra-Quartz. Они были выпущены в 1969 году и предвосхитили «кварцевую эру», едва не ставшую фатальной для всей индустрии механических часов.

Кроме сложных механизмов, Longines делал и ювелирные часы с не менее сложным драгоценным декором. В музее есть дамские часы-подвеска 1909 года с эмалевой миниатюрой на крышке; часы-«жучок» 1916 года, скрывающие циферблат под раздвижными крылышками; модель 1910 года в стиле ар-деко с сапфировыми цифрами и фантастическими птицами на циферблате (одно из последних приобретений кураторов) и еще один ар-декольный шедевр — «карманник» с эмалевым цветком алого и зеленого цвета, выпущенный к парижской выставке декоративного искусства 1924 года.

Есть и плоды экспериментов со стилем 70-х годов: часы в корпусе из серебра от дизайнера Сержа Манзона (1973), серебряные часы (калибр 805) на широком кожаном ремне, получившие Prix de la Ville de Genève (1974), серебряные часы-браслет с бриллиантами Cleopatra (1975) и модель в восьмиугольном корпусе с декором из коралла и оникса (1979), получившие призы Rose d’Or на выставке в Баден-Бадене. По словам Вальтера фон Кенэла, в ассортименте марки число женских и мужских моделей примерно равно. Девиз женского направления — Elegance is an Attitude — поддерживают «посланницы элегантности» Longines, спортсменки и актрисы. Среди них Кейт Уинслет, Ингеборга Дапкунайте и Айшвария Рай.

Быстрее, точнее, сильнее

Музей хорош тем, что он семейный. Ребенка наверняка заинтересует огромная модель самолета «Дух Сент-Луиса», на котором в 1927 году летчик Чарльз Линдберг впервые в одиночку перелетел через Атлантику, крупные черно-белые портреты отважных авиаторов, которые прокладывали опасные маршруты, сверяясь с пилотскими часами Longines с крупными (чтобы заводить их, не снимая перчаток) заводными головками.

Модель самолета Чарльза Линдберга Фото: пресс-служба Longines 1 /3

Именем Линдберга названа модель Longines, разработанная при его участии: Lindbergh Hour Angle. Кроме него часами Longines пользовались и аэронавты дирижабля Graf Zeppelin, первыми обогнувшие земной шар, и Ричард Бёрд, пролетевший на самолете над Южным полюсом. Кстати, часы марки были и на самом полюсе: их носил Амундсен, первым из путешественников достигший самой южной точки Земли. В витринах выставлены сложные приборы для стратонавтов, часы с ударопрочными крышками для артиллеристов, модель суперскоростной моторной лодки Bluebird K3, на которой сэр Малькольм Кэмпбелл установил в 1937 году мировой рекорд скорости на воде. Его гонку по зеркалу итальянского Лаго Маджоре засекали по секундомеру Longines.

Не оставит подростка равнодушным и зал спорта со сложными приборами хронометража в разных видах спорта — от горных лыж до художественной гимнастики, от скачек до тенниса, — с помощью которых Longines определял победителя в крупнейших мировых состязаниях, включая многие Олимпиады: впервые бренд выступил в этом качестве в 1952 году, а в 1980 году хронометрировал Олимпийские игры в Москве.

В том же зале можно рассмотреть юбилейные олимпийские модели разных лет, включая «карманник» с выложенными бриллиантами олимпийскими кольцами на крышке (он был выпущен к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе), и красивые статуэтки лошадей — призы за победы в конном спорте. Именно в этом виде спорта на американских скачках компания дебютировала в качестве хронометриста в 70-е годы XIX века. А в начале XX века, в 1912 году, изобрела ту самую «финишную ленточку» — способ определения победителя в легкоатлетических забегах. Пришедший первым бегун разрывал ленту, и это сразу фиксировал специальный прибор. Современные технологии хронометража неизмеримо сложнее аппаратов столетней давности, но Longines не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует свои разработки.