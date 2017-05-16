Casio пополнил коллекцию Edifice сверхточным хронографом

Японская компания Casio выпустила новые часы под брендом Edifice. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 мая.

«Умные» часы EQB-501XDB — это аналоговый хронограф, по точности хода превосходящий предыдущие модели линейки EQB. Часы четырежды в день подключаются через смартфон владельца к интернет-серверу, автоматически определяя местоположение и данные о точном времени. Для реализации функции использует специальное приложение и разработанная компанией технология Accurate Time System («Система точного времени»).

Модель предлагает функции отображения времени в двух часовых поясах, даты и дня недели, времени суток по 24-часовой

шкале, вечного календаря до 2099 года, будильника. Часы оборудованы системой поиска смартфона, а также позволяют проверять наличие новых писем в электронной почте. Для беспроводного подключения используется модуль Bluetooth Smart.

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Питание часов осуществляется при помощи солнечного аккумулятора. Предусмотрен режим сохранения энергии и функция информирования о недостаточном заряде (срок работы без подзарядки — 8 месяцев, при включенной функции сохранения энергии — 34 месяца). Вес хронографа — около 199 граммов. Цена на часы пока не сообщается.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen.