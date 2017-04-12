Casio призвал отменить правила

Видео: gshockeu / YouTube

Часовая марка Casio запустила новую рекламную кампанию под названием No Comply («Никаких правил»). Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 апреля. Видеоролик с презентацией опубликован на YouTube.

Предстоящая кампания объединила две субкультуры — скейтбординг и рэп. Ее представляют два лондонских про-скейтера Люсьен Кларк (Lucien Clark) и Бенни Фэйрфакс (Benny Fairfax), а также британский грайм-артист Novelist (Новелист).

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen.

Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы для мужчин и женщин.