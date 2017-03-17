Casio обновил линейку G-Steel

Японская часовая компания Casio обновила коллекцию G-Steel. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 17 марта.

В линейке Vintage Style использована ретро-тематика: стальной браслет заменили на каучуковый и стилизовали его под натуральную кожу. Tough Leather выдерживает значительное истирание с минимальными царапинами и повреждениями материала, а также является водостойким.

Street Vintage Style представлена двумя моделями с темно-коричневым (GST-W130L-1A) и черным (GST-W120L-1A) ремешком.

Также коллекция пополнилось стальными моделями с комбинированным циферблатом: золотыми GST-W110D-1A9, синими GST-W110D-2A и белыми GST-W110D-7A. Часы водонепроницаемы до 200 метров и оснащены минеральным стеклом с защитой от внешних воздействий.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen. Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы для мужчин и женщин.