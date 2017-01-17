Casio сделал часы для брутальных мужчин

Часовой бренд G-Shock, принадлежащий японской компании Casio, представил одну из главных моделей нового сезона — часы GA-700. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда. По словам производителей, эти часы предназначены на брутальных мужчин.

Полимерный корпус модели дополнен круговой LED-подсветкой. Объемные стрелки созданы с применением технологии Resin molding technology, благодаря которой детали имеют шероховатую поверхность.

Фото: пресс-служба Casio 1 /3

Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы Casio для мужчин и женщин. Первые модели появились в продаже в 1983 году и изначально предназначались для использования в экстремальных условиях.

Одна из новинок — коллекция, созданная в сотрудничестве с маркой Hello Kitty. Модели выполнены в черно-белом цвете: ремешок и циферблат часов расписаны тегами Hello Kitty, на корпусе изображен красный бант, а на оборотной стороне выгравировано изображение кошки.