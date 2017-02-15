Casio снабдил часами дайверов и спасателей

Часовой бренд G-Shock, принадлежащий японской компании Casio, представил новую коллекцию часов — Navy blue. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В ней представлены три модели. Одна из них — Gulfmaster GWN-1000NV — оснащена функциями, необходимыми морякам: индикатором приливов и отливов, датчиком изменения атмосферного давления, а также цифровым компасом.

Фото: пресс-служба Casio 1 /3

Модель GWN-Q1000 оснащена четырьмя датчиками для отслеживания морских условий. Такие данные необходимы офицерам береговой охраны и спасателям, работающим на воде, отметили представители бренда.

Часы GWF-D1000NV-2E предназначены для профессиональных дайверов. Они оснащены датчиком давления воды, температуры, а также компасом.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen. Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы для мужчин и женщин.