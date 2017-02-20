Edifice предложил часы с земным шаром в подарок на 23 февраля

Японский бренд Edifice, принадлежащий компании Casio, предложил в качестве подарка на День защитника Отечества часы EQB-600D со вторым циферблатом в виде вращающегося земного шара, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в понедельник, 20 февраля.

Модель оснащена функцией подключения к смартфону через специальное приложение Casio Watch+ для отображения времени 300 городов мира в разных часовых поясах. Трехмерный циферблат-глобус совершает оборот за 24 часа, а его стрелка указывает на часовой пояс текущего города.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen. Одна из новинок бренда Edifice — хронограф Scuderia Toro Rosso EFR-554TR.