Медведев обзавелся смарт-часами с антенной для рыболовов

Во время заседания Совета Федерации представители СМИ заметили, что премьер-министр России Дмитрий Медведев начал пользоваться новыми смарт-часами. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает TJournal.

Новые часы главы правительства — это Garmin Quatix 3 американского производства, предназначенные для рыболовов и капитанов малотоннажных судов. Аксессуар оборудован модулями GPS и ГЛОНАСС, принимающими спутниковый сигнал при помощи стальной антенны ЕХО. Также устройство имеет встроенный компас, альтиметр и барометр.

Предустановленные приложения включают в себя местные данные приливов, данные парусных гонок, счетчик пойманной рыбы, таймер соревнований, сигнализацию дрейфа от места якорной стоянки, будильник и прочее. Специально для путешествий по воде устройство снабжено кнопкой Man Over Board («Человек за бортом»), позволяющей быстро сохранить местоположение, в котором произошло падение за борт, чтобы немедленно вернуться назад к месту происшествия.

Вес устройства — 85 граммов, встроенная память — 32 мегабайта. Согласно данным на сайте производителя, цена таких часов в России без учета скидки составляет около 60 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр появлялся на публике в часах Apple Watch и Swatch.