Baby-G сделал часы для бегающих девушек

Часовая марка Baby-G, специализирующаяся на спортивных ударопрочных часах, представила модель BGA-240. По словам представителей бренда, эти часы предназначены для девушек, которым нравится бег. Об этом сообщатся в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 2 мая.

Часы оснащены секундомером, а память сохраняет до 60 последних записей. Время круга измеряет время прохождения каждого сегмента маршрута, а функция промежуточного времени показывает общее время от начала пробежки до любого выбранного момента во время пробежки.

Модели представлены в в четырех цветах — белом, розовом, черном с белыми акцентами и черном с ярко-зеленым акцентом. Новинки уже появились в продаже.

Фото: Baby-G

Baby-G — бренд ударопрочных электронных и кварцевых часов для женщин, принадлежит японской компании Casio. Casio основана в 1946 году в Токио, специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen.