Baby-G сделала часы для интеллектуалок

Часовая марка Baby-G, специализирующаяся на спортивных ударопрочных часах, представила женские модели BGA-220 в стиле smart casual, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 22 февраля.

По заявлению производителя, новые часы со стрелочной индикацией предназначены не только для занятий спортом и плавания (водонепроницаемы до 100 метров), но и, благодаря своему сдержанному дизайну, будут уместны в сочетании с деловым костюмом. Ремешок часов выполнен из прочного пластика пастельных оттенков, а двенадцатигранный безель — из сатинированной стали.

Фото: пресс-служба Swatch 1 /2

Baby-G — бренд ударопрочных электронных и кварцевых часов для женщин, принадлежит японской компании Casio. Casio основана в 1946 году в Токио, специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen. В конце 2016 года Baby-G представил коллекцию часов, созданную совместно с маркой Hello Kitty.