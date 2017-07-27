G-Shock и японский гитарист из «Убить Билла» выпустили часы

Бренд G-Shock, принадлежащий компании Casio, совместно с японским гитаристом Томоясу Хотэем выпустил лимитированную линию часов G-Shock X Hotei на базе модели DW-5600. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

Корпус и ремешок ударопрочных часов украшает черно-белый паттерн, который повторяет узор на гитаре японского музыканта. Часы упакованы в металлический кейс с тем же орнаментом. На заднюю крышку новинки нанесена гравировка в виде логотипа Hotei. Часы водонепроницаемы до 200 метров, оснащены функциями будильника, автоматического календаря, таймера обратного отсчета. Выпуск приурочен к 35-летию бренда G-Shock.

Фото: пресс-служба G-Shock 1 /5

Гитарист Томоясу Хотэй известен по инструментальной композиции Battle Without Honor or Humanity из фильма Квентина Тарантино «Убить Билла».

Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы для мужчин и женщин. Первые модели появились в продаже в 1983 году и изначально предназначались для использования в экстремальных условиях. Летом 2017 года бренд представил модель GPW-2000 с тройной синхронизацией времени в коллекции Gravitymaster.