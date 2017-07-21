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G-Shock представил модель с тройной синхронизацией времени

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Японский бренд ударопрочных часов G-Shock представил модель GPW-2000 в коллекции Gravitymaster. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

Часы оснащены новым тройным модулем с активным механизмом Casio — GPS Hybrid Wave Ceptor с Bluetooth, показывают точное время в любой точке мира, автоматически обновляя внутренние данные по часовым поясам и летнему времени (DST). Тройная система синхронизации времени получает и радиочастотный, и спутниковый GPS-сигнал для калибровки времени, а также подключается через связь со смартфоном к серверам единого времени.

Циферблат новинки разработан в стиле приборной панели в кокпите самолета. Данные о местоположении отображается на циферблате: широта — у отметки «9 часов», долгота — в окошке у отметки «6 часов». Функция «Журнал полета» регистрирует местоположение и временные данные момента нажатия кнопки часов, отображаемые на карте смартфона. Модель представлена в нескольких разных цветовых решениях.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы для мужчин и женщин. Первые модели появились в продаже в 1983 году и изначально предназначались для использования в экстремальных условиях. Зимой 2017 года марка обновила коллекцию Gravitymaster, выпустив модели GA-1100, GW-A1100 и GPW-1000 в оливковом цвете с оранжевыми акцентами на циферблате.

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