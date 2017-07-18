Casio уменьшил часы G-Steel

Японский бренд Casio G-Shock выпустил новую версию своей популярной линейки ударопрочных часов G-Steel. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 июля.

Максимальный диаметр стального корпуса моделей уменьшен почти на 3 миллиметра в сравнении с диаметром предыдущей версии и составляет около 56 миллиметров, а толщина корпуса уменьшена до 15,3 миллиметра. Две модели новой линейки снабжены стальным браслетом, три — черным резиновым ремешком. Корпуса выполнены из стали с покрытием цвета старого золота, черным и синим, а также без покрытия.

Новинки разработаны по технологии Multi-Band 6, которая позволяет принимать радиосигналы калибровки точного времени, передаваемые с шести вышек в разных точках планеты. Система Tough Solar — новый тип солнечных батарей с более высокой энергоэффективностью — позволяет часам заряжаться от солнечного и электрического света.

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Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы Casio для мужчин и женщин. Первые модели появились в продаже в 1983 году и изначально предназначались для использования в экстремальных условиях. Летом 2017 года бренд представил модель часов, созданную в сотрудничестве с немецким модельером Робертом Геллером.